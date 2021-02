Il direttore dei Dallas André Zanotta ha commentato la cessione di Reynolds alla Roma, dopo essere stato trattato dalla Juventus che lo stava per prendere in sinergia con il Benevento: "L'affare è stata una montagna russa, siamo contenti che sia andato in un club importante come la Roma. Non pensavamo di chiuderla così velocemente. Avevamo tante aspettative su di lui, ma mai avrei pensato che dopo sole 15 partite ci fossero così tanti club a seguirlo. alla fine la Roma ha vinto la corsa, per noi e per il giocatore è stata la scelta migliore".