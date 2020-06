L'avventura dialla Juventus è quasi arrivata al capolinea. Il francese non ha mai convinto fino in fondo, e di fronte a un'offerta di 30 milioni può lasciare i bianconeri. E' questa la valutazione che fa Paratici per il classe '95 arrivato la scorsa estate a parametro zero dal Psg. Su Rabiot è forte l'interesse dell'Everton, e in particolare di Carlo Ancelotti che vorrebbe lavorare di nuovo con lui dopo averlo lanciato quando era sulla panchina dei parigini.