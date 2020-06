Il ritorno di Paul Pogba alla Juventus ha subito una brusca frenata con l'arrivo del coronavirus in Italia. La situazione d'emergenza nel nostro Paese infatti ha avuto conseguenze anche nel mondo del calcio, con l'aspetto economico da ridimensionare. Impossibile, oggi, coprire un ingaggio così importante come quello di Pogba, anche per un club come la Juve. Il francese al Manchester guadagna 16 milioni di euro più bonus fino a un massimo di 20, come riporta Sky Sport. Per provare a riportare Pogba alla Juve, deve esserci un sacrificio da parte del giocatore nell'abbassarsi lo stipendio.