Quando c'è uno spiraglio per prendere talenti italiano la Juve è sempre tra le protagoniste. L'ultimo nome che piace ai bianconeri è quello di Andrea Pinamonti, classe '99 del Genoa sul quale l'Inter ha il diritto di recompra fissato a 19 milioni. E secondo La Gazzetta dello Sport i nerazzurri starebbero pensando di esercitarla, ma non per riportare Pinamonti all'Inter: il piano di Marotta infatti è quello di riprendere il controllo del giocatore pur di allontanarlo dalla Juve, per poi rigirarlo a un'altra società.