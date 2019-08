Luca Pellegrini è pronto a lasciare la Juventus per tornare in prestito a Cagliari, dopo i sei mesi trascorsi in Sardegna nella stagione scorsa. L'arrivo alla Juve, nell'affare Spinazzola con la Roma, non ha cambiato lo sviluppo del suo percorso, perché il giocatore deve trovare spazio e minuti per crescere, prima di rientrare a Torino. Oggi, spiega Sky Sport, c’è stato l’incontro tra il presidente Giulini e l’agente del giocatore per definire tutti i dettagli del suo ritorno al Cagliari.