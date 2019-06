La Juventus ha intenzione di rivoluzionare il proprio centrocampo nel prossimo mercato estivo. Tra i nomi più caldi per Fabio Paratici in questo senso c'è, senza dubbio, Tanguy Ndombele. Dopo una stagione da assoluto protagonista al Lione, con cui ha collezionato 3 gol e 8 assist in 49 presenze tra tutte le competizioni, l'estate di mercato si preannuncia infuocata per il talento classe '96. I bianconeri lo seguono da tempo, ma anche Manchester City e Real Madrid si sono fatti avanti per il suo cartellino. La Juventus, però, è in pole, non fosse altro per le parole del presidente Jean-Michel Aulas, che lo ha "promesso" all'amico Andrea Agnelli, nel caso in cui pareggi la massima offerta per il suo forte centrocampista.



OFFERTA FORMALIZZATA - E, a proposito di offerte, la Juventus avrebbe formalizzato in questi giorni la prima offerta ufficiale per Ndombele, al pari del Tottenham, secondo quanto riportato da L'Equipe in Francia. Dopo aver incontrato l'agente del calciatore a gennaio, per intavolare un discorso legato al suo acquisto, Paratici è passato ai fatti anche con il Lione, provando a sfruttare il canale preferenziale con Aulas. Per i bianconeri, insomma, ci sono tutti i presupposti per chiudere il grande colpo in estate. Le grandi di Premier League sono avvisate: la Juventus parte in prima fila per Ndombele.