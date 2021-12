L'asseè incandescente. La notizia della giornata, che trova sempre più conferme, è che il club catalano vuole: si tratta di una richiesta dell'allenatore blaugrana Xavi, che vuole rivoluzionare l'attacco e regalarsi l'attaccante bianconero, per il quale però la Juventus ha pagato 10 milioni di euro a inizio stagione per rinnovare il prestito dall'Atletico Madrid. Proprio in prestito il Barcellona vorrebbe concludere l'affare, per poi mettersi al tavolo con i Colchoneros a fine stagione.Ma un problema resta:e anche Alvaro - secondo quanto riporta Calciomercato.com - tornerebbe in Spagna ben volentieri, consapevole che il suo riscatto a Torino sia tutt'altro che scontato., perché perdere Morata significherebbe dover rinforzare l'attacco con due innesti anziché uno soltanto. Ecco perché nei contatti con il Barcellona, sempre secondo Calciomercato.com, sarebbero emerse diverse idee di scambio: Dembélé, da tempo nei radar bianconeri, ma in scadenza di contratto e quindi impossibile da muovere in prestito; e soprattuttoQuella che porta all'è un'ipotesi che sta prendendo piede, una pista percorribile complice anche un momento non felicissimo che Depay sta vivendo in Catalogna, speculare a quello di Morata a Torino.Memphis Depay, arrivato in Catalogna a parametro zero a inizio anno. Una pista percorribile anche per il giocatore che rispetto al rendimento in Nazionale (record di gol nelle qualificazioni ai Mondiali con l'Olanda) non sta vivendo un momento altrettanto felice. Il contatto c'è stato anche con gli agenti. L'asse Juve-Barcellona è letteralmente incandescente.