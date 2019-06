Sergej Milinkovic-Savic è uno tra i primi obiettivi di mercato di Fabio Paratici per il futuro della Juventus. Se possibile, il direttore dell'area sportiva bianconera farà di tutto per riportare Paul Pogba a Torino, ma il serbo resta tra i principali indiziati in caso di fumata nera per il centrocampista francese. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, l'assemblea dell'Eca e l'incontro tra Andrea Agnelli e Claudio Lotito potrebbe essere l'occasione ideale per intavolare una trattativa vera e propria per Milinkovic, che ha già un accordo di massima con la Juventus.