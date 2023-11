Le indagini sui conti della Juventus hanno aperto le ricerche anche su altri club italiani, che hanno fatto operazioni di mercato incrociate negli ultimi anni. Così gli inquirenti analizzano tutti i documenti degli affari considerati sospetti. Come riporta oggi il Messaggero Veneto, in particolare la Procura di Udine ha messo nel mirino l’affare che ha portato Rolando Mandragora dalla Juventus all’Udinese nel 2018 per 20 milioni di euro. Le ipotesi al vaglio degli inquirenti, e riportata nel fascicolo aperto dal pubblico ministero Lucia Terzariol, prendono in considerazione tre diversi reati: falso in bilancio, ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità di vigilanza e dichiarazione fraudolenta mediante documenti falsi.