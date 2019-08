Romelu Lukaku è sempre più lontano dal Manchester United. Anche geograficamente: il centravanti belga è ospite dell'Anderlecht, club che lo ha lanciato, per allenarsi con i giovani, distante dai Red Devils, che nel weekend esordiscono in Premier League contro il Chelsea. La Juventus resta alla finestra e può sorridere: dal club inglese arriva una multa di 400.000 sterline per il belga, come riportato dal Daily Mirror in Inghilterra. Lo United, quindi, se Lukaku dovesse spingere per l'addio, potrebbe dare l'ok alla cessione indipendentemente da Paulo Dybala, per lanciare i tanti giovani di talento in rosa nella prossima stagione in attacco.