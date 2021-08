Il commento di Stefano Discreti su Calciomercato.com:Ci sta comunque di pagare un giocatore anche più del suo valore se non si dispone di una somma immediata per poter trattare sul prezzo. Il ragionamento vale per tutti i settori del commercio.Si può dire quindi che l’affare l’hanno fatto entrambe le società.La Juventus perché senza liquidità da poter immettere nel mercato in questo momento difficilmente avrebbe potuto puntare su altri obiettivi di centrocampo di medio/buon livello internazionale.Il Sassuolo perché, seppur posticipato nel tempo, si è assicurato un incasso importante per un calciatore che a livello internazionale di club ha ancora tutto da dimostrare. D’altronde nessun’altra squadra in questo momento avrebbe pareggiato l’offerta della Vecchia Signora, nonostante la giovane età del ragazzo".