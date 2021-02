Cristiano Ronaldo, si sa, non è un semplice giocatore all'interno della squadra in cui è tesserato. È un uomo dall'influenza enorme in seno alla società. Che può anche levare la propria voce e "suggerire" affari al club. Arriva dalla Spagna, precisamente da Don Balon, un rumor di mercato che vede CR7 intento a chiamare alla Juve il suo ex compagno del Real Madrid Raphael Varane: il prezzo del difensore francese sarebbe di 50 milioni di euro. Un'altra suggestione simile a quella che vorrebbe Marcelo vicino ai bianconeri. Con la differenza che quest'ultimo, contrariamente a Varane, è davvero in uscita dal Real.