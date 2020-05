Pjanic-Arthur ma non solo. Perché nello scambio tra Juventus e Barcellona. Come riporta La Gazzetta dello Sport, i due club stanno provando a mettere in piedi una trattativa importante anche per i bilianci delle società. A bloccare tutto però, fino adesso, è la volontà del brasiliano, che non ha intenzione di muoversi dal Barça. La Juve è stata chiara, Paratici l'ha ribadito ai dirigenti del club spagnolo: senza Arthur non se ne fa nulla.