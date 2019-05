Su João Felix è pronta a scatenarsi un'asta internazionale. L'attaccante classe '99 del Benfica piace ai club di mezza Europa, tra cui la Juventus, che si è mossa da tempo con Jorge Mendes. Definito già "il nuovo Cristiano Ronaldo", la stella portoghese ha convinto la dirigenza bianconera, che però non è disposta a investire per lui i 120 milioni di euro della clausola rescissoria presente nel suo contratto. Secondo TVi24, le principali concorrenti per João Felix sono il Barcellona e il Manchester City: entrambe le società non sarebbero spaventate dalla valutazione monstre del Benfica.