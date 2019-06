Tra i giovani talenti in vista del prossimo mercato estivo c'è senza dubbio anche Joao Felix, gioiello classe '99 del Benfica, reduce da una stagione da assoluto protagonista in Portogallo. La Juventus, però, non è l'unica squadra ad aver messo gli occhi su di lui, per quanto Fabio Paratici può sperare di sfruttare il canale preferenziale con l'agente Jorge Mendes, che la scorsa estate ha portato Joao Cancelo e Cristiano Ronaldo in bianconero. Secondo quanto riportato dal Sun in Inghilterra, ci sono Manchester City e Manchester United a sfidare i bianconeri per Felix.