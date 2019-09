Nell'affare tra Mauro Icardi e il Paris Saint-Germain, concluso nelle ultime ore del caldissimo mercato estivo, ha messo lo zampino anche una terza parte a sorpresa. Dopo che l'argentino è stato accostato con forza anche alla Juventus, ha deciso di lasciare l'Inter per volare al PSG, ma non soltanto per motivazioni personali. Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, infatti, sarebbe stato lo sponsor Nike, che cura gli interessi di Inter e PSG, a spingerlo a volare a Parigi nella giornata di lunedì.