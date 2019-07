Fabio Paratici ha promesso a Mauro Icardi che, da qui al prossimo 2 settembre, farà il possibile per portarlo alla Juventus. Lo racconta Calciomercato.com, che spiega il motivo per cui, al momento, l'attaccante argentino abbia dato priorità ai bianconeri, piuttosto che accettare la ricca proposta del Napoli. La decisione, però, non smuove la posizione di Paulo Dybala: Maurizio Sarri è convinto di poterlo rilanciare fin da subito in bianconero e ne adora la qualità e il talento. La Joya, dunque, non si tocca, ma Icardi può comunque sbarcare a Torino in questa estate di mercato.