Merih Demiral ha sorpreso tutti dopo il suo arrivo in Serie A lo scorso gennaio. In appena 14 presenze, con 2 gol annessi, ha conquistato il Sassuolo, diventando uno tra i pilastri della difesa neroverde. E oggi il difensore classe '98 si appresta a diventare a tutti gli effetti un nuovo giocatore della Juventus.



AFFARE FATTO - Secondo quanto riportato da Sky Sport, i bianconeri hanno chiuso l'affare per 15 milioni di euro, ottenendo una prelazione da parte del Sassuolo, che ha poi ricevuto un'offerta da 25 milioni dall'Atletico Madrid. Troppo tardi, però: la Juventus si era riservata l'opzione di acquisto in estate già a gennaio, quando il Sassuolo ha chiuso l'affare, portandolo in Italia dalla Turchia. E l'idea dei bianconeri è quella di tenerlo in rosa, in quanto Demiral è ritenuto già oggi un difensore affidabile in vista della prossima stagione.