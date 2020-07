Kamil Glik, ex difensore del Torino oggi al Monaco, è pronto a tornare in Serie A dove nella prossima stagione sfiderà la Juventus già protagonista di tantissimi derby infuocati anche dagli interventi e dalle parole del difensore polacco. Secondo Il Corriere dello Sport, l'ex granata ha raggiunto l'accordo con il Benvento neo promosso in Serie A. A proposito di Juve, Glik sarà allenato da un ex bianconero come Pippo Inzaghi. Quando verrà a Torino per sfidare la Juve rivivrà emozioni già vissute il maglia granata.