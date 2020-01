Your browser does not support iframes.

"Affare fatto" titola Il Corriere dello Sport, che mette il doppio colpo di Napoli e Inter in prima pagina: Politano per gli azzurri e Eriksen per la squadra allenata da Antonio Conte. "Pigliatutto", invece, è il titolo di Tuttosport, Il quotidiano piemontese mette ancora un confronto, con l'Inter protagonista, ma la Juventus come rivale diretta, anche sul mercato. Ai Moses, Young ed Eriksen portati a casa da Marotta, c'è la risposta di Paratici con Kulusewski, Kurzawa e Pogba.