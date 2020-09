2







di Nicola Balice

È venerdì quando il triangolo Juve-Roma-Napoli sblocca la doppia operazione che porterà Edin Dzeko a Torino e Arek Milik nella capitale. Ma non venerdì 18 settembre, giorno in cui si scrive mentre il centravanti polacco sta svolgendo in Svizzera le visite mediche. Bensì venerdì 11 settembre. Al netto di tutta la narrativa, la prudenza e l'attesa. Al netto dei bracci di ferro e di eventuali clamorose sorprese, il giorno chiave è stato proprio quello di venerdì scorso. Con tre mosse chiave che hanno sbloccato la trattativa. Nessun altro passo era necessario tra la Juve e l'entourage di Dzeko, ma su tutti gli altri giochi di sponda, sì. Erano quelle le ore in cui dalla Continassa, tra l'altro, trapelava una sola voce a proposito di Luis Suarez: impossibile o quasi, con quel quasi che tiene ancora accesa la speranza per il futuro, ma è tutta un'altra storia.



