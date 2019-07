Paulo Dybala può partire, il Milan ha un'offerta pronta. Lo afferma Rai Sport, che spiega come i rossoneri siano attratti dall'affare e interssati al giocatore argentino. A questa indiscrezione, poi, si aggiungono gli ultimi rumors dal mondo rossonero per cui la Joya è più di un sogno, è un obiettivo. Un colpo a sorpresa per Maldini, che vorrebbe sfruttare la stagione altalenante di Dybala per l'affare. E soprattutto un nuovo ingresso alla Juve: con Icardi o Chiesa, infatti, potrebbe uscire un altro big e, se resta Kean, l'indiziato a partire potrebbe essere proprio la Joya. Il Milan ci proverà nonostante i 100 milioni chiesti, magari con una dilazione del pagamento.