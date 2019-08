Mauricio Pochettino si è mosso in prima persona. Telefonate, via libera, tentativo in corso: in queste ore frenetiche di chiusura del mercato inglese, il Tottenham sta trattando più di un giocatore offensivo ma Paulo Dybala è la primissima scelta. Perché si vocifera di Bruno Fernandes, è stato offerto Coutinho eppure finché c'è margine, il tentativo per Dybala verrà fatto. Gli Spurs sono pronti a mettere sul tavolo fino a 70 milioni totali - con base di partenza un po' più bassa - pur di avere la Joya. Argentino come il Poch, voglioso di Champions, le carte da giocarsi sono quelle.



COSA FILTRA ADESSO - Come scrive Calciomercato.com, se con la Juventus è stata riscontrata la totale disponibilità a parlarne e a trovare un accordo sul prezzo, il Tottenham ha già fiutato che sarà molto complicato convincere Paulo Dybala. Più che la scelta sul progetto si parla proprio di soldi: il presidente Daniel Levy non ne ha mai sperperati, la gestione oculata degli Spurs è sotto gli occhi di tutti da anni in più il Tottenham ha investito tanto sullo stadio e non fa follie. Dybala vuole più di 11/12 milioni di euro all'anno, le commissioni sono molto alte e soprattutto i diritti d'immagine sono un vero problema per gli inglesi. Lo ha riscontrato il Manchester United, l'ha già capito il Tottenham che in queste ore vuole comunque provarci mettendosi ufficialmente in contatto con Jorge Antun, Gustavo Dybala e tutto l'entourage. Lavori in corso, la Juve non nega di sperarci. Ma al momento l'operazione rimane complessa. Occhio ai colpi di scena...