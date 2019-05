Matthijs de Ligt sarà uno dei protagonisti del mercato estivo e, probabilmente, uno dei colpi più onerosi in Europa. Sul difensore dell’Ajax si stanno muovendo diverse big europee: la Juventus lo corteggia fin dalla scorsa stagione, il Barcellona vanta un ottimo rapporto coi Lancieri, il Manchester United ha deciso di accelerare negli ultimi giorni e il PSG rimane alla finestra. Intanto, dal ritiro dell’Olanda, lo stesso De Ligt ha annunciato che deciderà il proprio futuro dopo la Nations League. Sono giorni caldissimi per il classe '99 che fa impazzire mezza Europa: la partita per De Ligt è arrivata alla fase finale.