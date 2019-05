Risolto (almeno a parole) il rebus sulla panchina con la conferma di Ernesto Valverde, il Barcellona lavora al secondo grande colpo della prossima stagione dopo Frenkie de Jong. Il primo obiettivo blaugrana è il connazionale e compagno di squadra del centrocampista, quel Matthijs de Ligt che ha attirato lo sguardo di tanti club europei tra cui la Juventus. Come riporta AS, il Barça è sempre in pole position, ma non ha ancora strappato il “sì” definitivo del difensore. E il tempo non gioca a favore del club catalano, perché nel frattempo Mino Raiola sta ascoltando le offerte delle altre pretendenti e la decisione finale sarà presa subito dopo le Final Four di Nations League.