Lasta lavorando per portare Riccardoa Torino. L'ex Basilea è reduce da una stagione molto positiva con la maglia del Bologna e la trattativa è molto serrata tra l parti.Il motivo? Come spiegato da Calciomercato.com, i capitolini avevano ceduto il giocatore alper poco più di 2 milioni. Una stagione dopo ilha riportato il giocatore in Italia per 4 milioni più il 40% sulla futura rivendita.Di conseguenza, se l'affare tradovesse concretizzarsi, sarà ila ricevere la percentuale di rivendita, non la. Il club giallorosso ha già percepito la sua piccola parte.