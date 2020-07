L'Inter ha messo il piede sull'acceleratore nell'affare Tonali: i nerazzurri vogliono chiudere in fretta l'operazione per superare tutte le concorrenti tra le quali c'è anche la Juventus. I bianconeri non hanno ancora fatto passi concreti né con l'entourage del giocatore né con il Brescia, osservano tutto alla finestra valutando gli sviluppi della trattativa. Secondo Tuttosport, l'idea di Marotta è quella di concludere l'affare con la formula 'alla Barella': prestito con obbligo di riscatto, così com'era stato per il centrocampista del Cagliari.