L'AEK Atene ha un nuovo direttore sportivo. Il club greco ha infatti ufficializzao l'arrivo di Javier Ribalta in qualità di nuovo dirigente. Nel 2008 ha iniziato la carriera entrando nell'area scouting del Torino e, per due stagioni, al Milan. Nel 2011 è diventato capo dell'area scout al Novara, prima di ricoprire lo stesso incarico anche alla Juventus. Nel suo curriculum si contano anche esperienze in società come Manchester United, Zenit San Pietroburgo e il Parma.