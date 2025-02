Adzic, tentativo del Genoa a gennaio: il retroscena

AFP via Getty Images

Stando a Il Corriere dello Sport, a gennaio laha dovuto fare i conti con un tentativo delper. Il talento montenegrino classe 2006 era un'idea concreta per il club rossoblù, che ha già in prestito Fabio Miretti, ma i bianconeri hanno preferito non cederlo e tenerlo in casa, sia per osservarne da vicino la crescita, sia per metterlo eventualmente a disposizione della, come è stato fatto giusto domenica per il match contro il Benevento: Adzic ha subito risposto presente, mettendosi in mostra con un goal e un assist nel 2-0 finale.