Adzic scatenato in Juventus Next Gen-Benevento: assist di tacco e goal su punizione nel primo tempo VIDEO

AFP via Getty Images

Un impatto semplicemente devastante. Alla seconda presenza con la maglia della Juventus Next Gen,sta letteralmente incantando il pubblico dello Stadio Pozzo-La Marmora. Contro il, il gioiello montenegrino classe 2006, è stato infatti il protagonista assoluto della prima frazione di gioco.Adzic, infatti, ha messo lo zampino in occasione del primo gol, griffato dal solito Simone Guerra, con un delizioso assist di tacco. Poi, l'ex Podgorixa, ha deciso di mettersi in proprio con il carico di effetti speciali: punizione telecomandata e sfera in fondo al sacco, per la rete del provvisorio 2-0. La prima in Serie C con i colori bianconeri per il talento arrivato in estate. La sua partita si è poi chiusa al 60', quando Brambilla l'ha tolto dal campo per lasciare spazio a Comenencia.

Il goal su punizione di Adzic