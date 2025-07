Adzic può lasciare la Juventus: spunta l'interesse di tre club

AFP via Getty Images

Il mercato della Juventus si sta muovendo in modo più attivo con il ritorno dagli USA. I bianconeri hanno in programma uno stop di tre settimane per le vacanze, poi si ritroveranno a Torino prima di partire per il ritiro in. Nel frattempo, come anticipato, i movimenti in entrata e in uscita hanno avuto una prima sterzata.L'arrivo diè previsto per la giornata di domani, ma anche sul fronte cessioni la Juventus vuole farsi trovare pronta: secondo quanto riportato da Tuttosport, tra i giocatori in uscita c'è anche, che nella scorsa stagione ha raccolto una manciata di minuti con la prima squadra, diventando però un punto di riferimento

Sul classe 2006 ci sarebbe l'interesse da parte di diverse squadre: il Palermo di Inzaghi lo vorrebbe per puntare la Serie A, ma occhio anche a, che vogliono puntare su un prestito per il montenegrino.