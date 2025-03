Adzic, parla l'ex allenatore: 'Somiglia a Bellingham, spero che la Juventus lo sostenga'

AFP via Getty Images

Le parole dell'ex allenatore di Adzic

La Stampa ha intervistato, ex allenatore di, che ha detto la sua sul giovane talento montenegrino dellache in questa fase sta facendo la spola tra Prima squadra e Next Gen.– "In quale posizione si esprime meglio? Giocava nella maggior parte dei ruoli a centrocampo e secondo me si sente meglio nella posizione di trequartista, quando è vicino alla porta. Ha un tiro potente che sfrutta molto bene. A chi assomiglia? È un mix di 8 e 10, per caratteristiche può ricordare una via di mezzo tra Jugovic e".

– "Spero possa essere ricordato in Serie A, come lo sono stati Savicevic, Jovetic e Vucinic. La forza mentale è uno dei suoi pregi, pur essendo così giovane ha sempre mostrato maturità e capacità di gestire la pressione, è un leader naturale. Spero che la Juve lo sostenga e abbia comprensione durante la sua crescita".