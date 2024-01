Le parole di Mladen, tecnico del, a Numero Diez:ADZIC E LA VISITA A TORINO - “Non abbiamo parlato molto perché siamo venuti adesso in preparazione ad Antalya. Ho parlato un po’ con lui dopo il suo arrivo dall’Italia. La sua impressione è stata molto buona, era molto soddisfatto di aver trascorso tre giorni lì. Tornerà a Torino a febbraio per definire tutto il suo contratto e firmare il contratto con la Juventus. In questi primi giorni ha trascorso del tempo con Vlahović, hanno parlato. Dušan gli ha spiegato quanto si trovi bene in Italia. Era molto felice e soddisfatto di questi tre giorni a Torino”.