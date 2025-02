Adzic, niente Juventus-PSV: cosa succede

AFP via Getty Images

Non c'è nessun particolare problema fisico dietro all'assenza di annunciata in conferenza stampa dallo stesso Thiago Motta - per il match di Champions League di domani tra. Il talento montenegrino classe 2006 è stato grande protagonista ieri con la, servendo un assist e segnando un goal nella partita contro il Benevento poi terminata 2 a 0, pertanto non lo si vedrà domani all'Allianz Stadium. Un ritorno a sorpresa, il suo, nella seconda squadra bianconera, dopo mesi con Thiago Motta in cui ha avuto l'occasione di esordire anche nella massima competizione continentale.