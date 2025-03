Adzic, ecco la continuità. In Serie C sta decidendo, il piano per la prossima stagione

AFP via Getty Images

Reti pesanti



Evoluzione



Futuro: quale strada?

Vasiljesta finalmente ritrovando ciò che gli era mancato: la tanto desiderata continuità. Il talento montenegrino, sceso in Serie C per giocare con la Next Gen, ha saputo reinventarsi, assumendosi subito il ruolo di trascinatore. Nell’ultima giornata, contro il Sorrento, ha trasformato con freddezza il rigore decisivo, portando la Juventus in zona playoff.Dal Sorrento al Sorrento, da un infortunio – l’ennesimo di un inizio di stagione complicato – alla scarica di adrenalina per un gol all’ultimo istante. Un percorso in crescita per il giovane fantasista, che con la Next Gen ha collezionato 7 presenze, 2 reti e 1 assist, dimostrando grande duttilità. Ha iniziato da trequartista sotto la gestione Montero, è poi arretrato a centrocampo, adattandosi anche come esterno offensivo, fino a ritrovare il suo ruolo naturale.Se con la prima squadra aveva raccolto solo pochi scampoli di partita – appena 55 minuti complessivi in 5 presenze, con una media di poco superiore ai 10’ a gara –, con la Next Gen si sta costruendo un nome.Su questa qualità si è basato gran parte del progetto Next Gen, almeno da quando Brambilla ha preso in mano la squadra. Nessuno si sarebbe aspettato una serie positiva di 12 risultati utili consecutivi, eppure Adzic è stato una delle chiavi di questa rinascita, incarnando la reazione d’orgoglio bianconera.Ha aggiunto inventiva a un centrocampo solido e dinamico, formando un trio determinante con Macca e Faticanti, senza dimenticare il contributo realizzativo diPrima, però, c’è una stagione da concludere nel migliore dei modi. Forse l’annata non è andata esattamente come Adzic immaginava, ma il suo percorso ha mandato segnali chiari alla Juventus e a chi crede nel suo talento. Per il futuro, il prestito appare l’opzione più probabile:Finora ha dimostrato serietà e carattere, facendo passi avanti importanti, ma per conquistare un posto in prima squadra servirà ancora di più.Tra Serie B e, più probabilmente, un salto diretto in Serie A, le opportunità non dovrebbero mancare. Tempo al tempo…