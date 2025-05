Adzic può lasciare la Juventus? Lo scenario per il futuro

AFP via Getty Images

La Juventus prepara la sfida alla Lazio con un occhio già verso la prossima stagione. I bianconeri puntano alla Champions League come, consapevoli dell'importanza di centrarlo anche per salvare l'unico traguardo disponibile in una stagione sicuramente complicata.Come anticipato, però, la società non può non pensare al futuro, e questo significa anche guardare alle soluzioni del mercato. Nella propria rosa, la Juve può essere disposta ainnanzitutto per un fattore economico, ma anche per costruire nuovi pilastri e tenere d'occhio i propri.

Tra i bianconeri che potrebbero lasciare a fine anno c'è anche, che però potrebbe partire in prestito per maturare in un altro club e trovare più spazio, ma sempre con l'occhio vigile della Juve dietro: in questa stagione il montenegrino ha avuto continuità, mentre in prima squadra ha raccolto una manciata di minuti con Motta e Tudor, arrivando in tutto a 4 presenze da subentrato.