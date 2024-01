La Juventus ha finalmente completato tutte le formalità per. L'affare è concluso, dunque confermato.Si prevede che Adzić volerà a Torino, con. Adzić sarà inoltre presente all'Allianz Stadium per Juve-Sassuolo.L'acquisizione del giovane talento dimostra l'impegno della Juve nel garantire il futuro con prospettive promettenti. La sua presenza durante la partita contro il Sassuolo potrebbe segnare l'inizio di un nuovo capitolo per Adzić, che rientrerà in Montenegro subito dopo l'ufficialtà.