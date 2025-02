Adzic illumina la Next Gen e può cambiare la sua stagione: gol e assist, ora palla a Motta

La grande prestazione di Adzic in Juventus Next Gen-Benevento



La stagione di Adzic finora

Alla fine, tra Adzic e la Next Gen, ci sono effettivamente un paio di categorie di differenza. L'ha dimostrato direttamente il montenegrino, "sceso" in seconda squadra per la sfida (importante) al Benevento, che la Juve ha dominato dal primo all'ultimo minuto. Ora: chi segue poco la Serie C potrà pensare che sia tutto normale, ma la verità è che i valori erano ribaltati, che a inseguire sono i bianconeri e che favoriti erano nettamente i sanniti.Tutto sommato, tutto a posto. Pure più che a posto.L'assist con cui ha servito Guerra è da ragazzo tanto sveglio quanto di talento: uno-due con il suo capitano, tacco a ridargliela e destro fenomenale per l'1-0 di Guerra. Chapeau.Il capolavoro arriva più tardi, quando la punizione dai 25 metri è responsabilità sua. Se la prende senza patemi, né problemi. Destro docilissimo, a superare la barriera e a battere il portiere avversario. E' il segnale supremo di quanto Adzic sia un giocatore da prima, primissima squadra.Ecco, ora per Motta l'obiettivo è trovare spazio, modo, tempo per inserirlo in maniera più robusta tra le scelte della sua Juventus. Fino a questo punto della stagione,Così divise: 1 in Champions League e Coppa Italia, 2 in Serie C e 3 in Serie A.In totale ha accumulato 132 minuti, senza mai dare però la sensazione di potersi imporre, o di essere realmente un giocatore in grado di spostare gli equilibri. Da Biella può magari ripartire la sua stagione, iniziata in infermeria e finalmente illuminata dal sole di un'occasione. Anche se su un campo di periferia.