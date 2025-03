Adzic, goal straordinario con il Montenegro: il VIDEO

Getty Images

Il goal di Adzic con il Montenegro Under 19

Con il rientro anticipato di Nico Gonzalez, dovuto all' espulsione rimediata nella notte con la maglia dell'Argentina , Thiago Motta avrà a disposizione tutti i giocatori dellaalla Continassa già a inizio settimana, in tempo decisamente utile per preparare al meglio la sfida di sabato prossimo contro il Genoa. Tutti tranne, che in realtà negli ultimi tempi ha fatto la spola tra Prima squadra e Next Gen trovando un po' di continuità (e buone prestazioni, con goal e assist) soprattutto in Serie C con mister Massimo Brambilla.

INCREBIBLE GOAL BY VASILIJE ADZIC! pic.twitter.com/Uu14cHUTP8 — JuventusJuvenil (@JuvenilJuventus) March 22, 2025

Quando torna Adzic a Torino

Il talento classe 2006, infatti, è stato convocato dall'Under 19 del, con cui non ha perso l'occasione di mettersi in mostra con tutta la sua qualità. Dopo la prima partita di mercoledì contro i pari età della Slovacchia, Adzic è sceso in campo anche oggi contro la Polonia, segnando una rete straordinaria su calcio di punizione da una distanza siderale: una parabola perfetta di destro, che neanche a dirlo è subito diventata virale sui social, spingendo i tifosi bianconeri a chiederne nuovamente l'utilizzo immediato tra i "grandi".Adzic, però, non si rivedrà a Torino almeno fino a mercoledì prossimo, quando si sarà lasciato alle spalle anche la partita in trasferta contro la Georgia: un'altra gara in cui Vasilije non mancherà di brillare, per poi tornare alla Juventus a giocarsi le sue carte nel rush finale di stagione.