Adzic elogiato anche da Brambilla: le parole

Una super prova oggi pomeriggio con la Juventus Next Gen per il centrocampista classe 2006 Vasilije Adzic. Il giocatore che ha trascinato la squadra di Massimo Brambilla è stato anche successivamente lodato dal proprio tecnico in conferenza stampa complice la grande prova in campo ma non solo e questo può essere anche un messaggio per l'allenatore della prima squadra bianconera Igor Tudor. Queste le sue parole:"Vasilije ha delle qualità sopra la media, ha delle giocate diverse dai calciatori normali, è sicuramente un talento. Ha ancora ampi margini di crescita".