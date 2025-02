AFP via Getty Images

Adzic nella Juventus Next Gen: cosa dice il regolamento

Vasilijeè stato protagonista con lanella gara vinta contro il Benevento. Goal e assist per il classe 2006, arrivato in estate a Torino. La Juve ha scelto di far fare minutaggio al giocatore visto che sta trovando pochissimo spazio con la prima squadra. E' infatti consentito giocare sia nella prima squadra che nella Next Gen anche se ci sono dei paletti da rispettare.Il regolamento limita la possibilità dei giocatori appartenenti alla prima squadra di scendere in Next Gen. Come si legge infatti: "I calciatori della distinta di gara non devono essere presenti nella lista dei 25 calciatori per il Campionato di Serie A né aver disputato più di 50 partite nel Campionato di Serie A. I trasferimenti tra la prima e la seconda squadra sono sempre consentiti, nel rispetto delle precedenti condizioni". Condizioni che non valgono solo per la Juventus ma per anche le altre squadre. Tornando ad Adzic quindi, nessun problema in questo momento visto che conta solo 5 presenze con la Juventus dei "grandi".