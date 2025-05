Adzic compie 19 anni: il messaggio di auguri della Juventus

AFP via Getty Images

Gli auguri della Juventus ad Adzic

La Juventus , tramite il proprio sito ufficiale, condivide un messaggio di auguri per, che oggi festeggia i suoi"Primo compleanno da giocatore della Juventus per Vasilije Adzic, il giovane talento montenegrino che oggi, 12 maggio 2025, compie 19 anni", si legge nel messaggio. "Arrivato nell’estate 2024, l’attaccante bianconero è stato a lungo aggregato alla Prima Squadra, con cui in questa stagione ha fatto il suo esordio in Serie A, in Champions League e in Coppa Italia. In totale sono sette presenze finora della sua stagione, a cui si aggiungono le dieci collezionate con la Next Gen nel campionato di Serie C, con cui ha raccolto anche quattro goal e due assist. Tanti auguri da tutti noi!".

Cosa è successo con Adzic in Lazio-Juventus

Adzic è tornato in campo con la Prima squadra nel secondo tempo del big match di sabato allo stadio Olimpico contro la Lazio, ma la sua partita è durata appena pochi minuti: Igor Tudor, infatti, lo ha presto sostituito (insieme a Francisco Conceicao), sperando di trovare più fisicità ed esperienza in Federico Gatti e Dusan Vlahovic, anche se poi il risultato non gli ha dato ragione. Al termine della serata, come ha svelato lui stesso davanti alle telecamere, il tecnico si è quindi scusato subito con il giovane montenegrino e con il portoghese, pur non rinnegando la sua scelta.