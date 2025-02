Adzic subito decisivo con la Next Gen: assist di tacco per Guerra VIDEO

AFP via Getty Images

subito decisivo con la. Sono bastati pochi minuti al talento montenegrino, in campo a sorpresa da titolare con la squadra di Massimo Brambilla , per mettere in mostra tutta la sua classe in Serie C, nel match in corso a Biella contro il: al 19', in particolare, il classe 2006 si è esibito in una splendida giocata di tacco che è valsa l'assist per il goal dell'1-0 di, che ha colpito il pallone di collo pieno sprigionando un potentissimo tiro di destra da fuori area. Una combinazione vincente che ha subito scatenato l'entusiasmo dei tifosi bianconeri, che da tempo aspettavano di vedere Adzic in azione.