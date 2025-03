Adzic ancora con la Juventus Next Gen? La scelta del club, i convocati

AFP via Getty Images

Adzic convocato con la Juventus Next Gen

Lavuole ripartire subito dopo la sconfitta contro l'Avellino nell'ultima giornata di campionato. I bianconeri, guidati da Massimo Brambilla, affronteranno quest'oggi in casa l'Altamura che è dietro in classifica di quattro punti ma con una partita da recuperare. Sono stati comunicati i convocati della Juve Next Gen.Nella lista dei convocati per Juventus Next Gen-Altamura ci sarà ancora una volta Vasilije Adzic: il talento classe 2006 ormai da tempo è presente con la seconda squadra bianconera dopo essere stato sempre con la prima squadra nei primi mesi. Adzic è sceso in campo con la Next Gen nelle ultime quattro partite di campionato, sempre da titolare ed è atteso dal primo minuto anche nel prossimo appuntamento. Un modo per mettere minutaggio dopo mesi in panchina e tanti problemi fisici che hanno condizionato i primi mesi di esperienza a Torino.

La lista dei convocati