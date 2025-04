Adzic al Lecce per Krstovic alla Juventus? L'idea di mercato

AFP via Getty Images

Adzic al Lecce per Krstovic alla Juventus?

Con lui Pantaleo Corvino ha fatto un doppio affare: tecnico, per il contributo che riesce a dare in campo, ed economico. E in questo secondo senso, il guadagno potrebbe davvero diventare interessante. Protagonista del discorso è, 25 anni appena compiuti, bomber affamato non solo di goal, capace di realizzare da solo quasi la metà delle reti del(10 su 23) e notato proprio per il suo fiuto. Il club giallorosso lo ha pagato circa 4 milioni di euro dagli slovacchi del Dac due stagioni fa e ora per cederlo lo valuta almeno 20 milioni.

Adzic-Juventus Next Gen, i numeri

Presenze: 9

Minuti: 660

Goal: 4

Assist: 2

Adzic-Juventus, i numeri

Presenze: 5

Minuti: 55

Goal: 0

Assist: 0

Krstovic-Lecce, i numeri

Presenze: 33

Minuti: 2.743

Goal: 11

Assist: 3

Sulle sue tracce c'è anche la Juventus , che ha avuto modo di osservarlo da vicino anche nel match di sabato sera all'Allianz Stadium e che a breve potrebbe studiare la formula per accaparrarselo in estate. La strada potrebbe risultare più semplice del previsto in quanto, come scrive Tuttosport, in caso di salvezza il Lecce vorrebbe in prestito per una stagione, giovane talento montenegrino che negli scorsi mesi non ha trovato spazio nella Prima squadra bianconera ma si è messo in mostra con la Next Gen, dimostrando di essere decisamente fuori categoria per la Serie C. Il classe 2006, ora, potrebbe diventare la carta giusta per arrivare Krstovic, suo connazionale.