Il centrocampista della Sampdoria, Adrien Silva, intervistato su Tuttosport, ha parlato del connazionale Cristiano Ronaldo e della prossima sfida contro la Juventus: "Ovviamente si parla sempre più di Cristiano, lui è sempre in evidenza. Ma il Portogallo è riuscito a mettere in vetrina tanti giovani in questi anni, nelle competizioni a grandi livelli, nei club e in nazionale. Abbiamo conquistato titoli importanti come l'Europeo 2016 e la Nations League. Ci aspetta un altro test ifficile contro una squadra che lotterà per lo scudetto fino alla dine. Siamo riusciti a vincere contro l'Inter con la giusta mentalità. Ovvero quella di rispettare l'avversario ma senza sentirsi inferiori. Ci vuone un grande spirito di sacrificio e di squadra da parte di tutta la Sampdoria per raggiungere un buon risultato anche contro la Juventus".