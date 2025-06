Adrien Rabiot vince la causa contro il Psg: risarcimento milionario

AFP via Getty Images

Adrien Rabiot ha ottenuto una storica vittoria legale contro il Paris Saint-Germain. La Corte d’Appello di Parigi ha infatti condannato il club campione d’Europa al pagamento di un risarcimento da 1,3 milioni di euro, accogliendo il ricorso presentato dal centrocampista francese. Il tribunale ha riconosciuto un abuso di potere da parte della società nei confronti del giocatore, imponendo al PSG il pagamento di arretrati e danni.Al centro della vicenda, i contratti firmati da Rabiot con il PSG tra il 2010 e il 2019, che la Corte ha riclassificato come un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato. La decisione si basa soprattutto su quanto accaduto nel 2018, quando il club aveva escluso il calciatore dalla prima squadra e, successivamente, lo aveva sospeso nell’aprile 2019 a causa del rifiuto di rinnovare il contratto in scadenza.

Secondo la sentenza, questi comportamenti hanno avuto effetti dannosi per il giocatore, che si è visto privato della possibilità di allenarsi e competere con regolarità. La vittoria giudiziaria rappresenta un precedente importante, non solo per Rabiot, ma anche per altri calciatori in situazioni simili.In Francia, la notizia sta già generando ampie discussioni, anche perché la sentenza potrebbe aprire la strada a nuove cause legali contro i club che adottano la prassi di isolare o penalizzare i giocatori in uscita. Un segnale forte per il rispetto dei diritti contrattuali degli atleti.