Un passettino in avanti inper Adrien, reduce da un lungo periodo di opacità. Di seguito i giudizi dei principali quotidiani sportivi in edicola oggi.- "Anche il francese si smarca dall’andamento lento del primo tempo: tosto nell’interdizione e sveglio in ripartenza. Bel duello fisico con Loftus-Cheek"- "La chioma fluente al vento ne esalta i ripiegamenti, grazie ai quali recupera palloni a grappoli con una vitalità che non si vedeva da un po’. A questa, però, non corrisponde un’analoga iniziativa con la sfera tra i piedi…".- "Il francese riprende quota dopo le ultime uscite poco convincenti. Garantisce spessore al centrocampo".