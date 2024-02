Adrien ha parlato ai canali ufficiali dellain occasione del raggiungimento delle 200 presenze in bianconero, facendo un accenno anche al futuro in un modo che per molti lascia intendere la sua intenzione di rinnovare il contratto in scadenza a giugno.Ecco il suo commento: "E' stato difficile all'inizio dovermi adattare a una nuova squadra in un nuovo Paese, tutti i compagni e lo staff mi hanno aiutato e accolto molto bene, i risultati sono arrivati ed è stato bellissimo vincere subito al primo anno. La prima volta non si scorda mai. Per me vincere uno scudetto con la Juve è una delle cose più belle con la Juve, non abbiamo potuto festeggiare con i tifosi, ma spero di vincerne altri qua".