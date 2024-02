Adrien ha parlato ai canali ufficiali dellain occasione del raggiungimento dellein bianconero, condividendo anche le emozioni legate all'indossare la. Ecco il suo racconto: "Per me è importante, un'emozione indossarla per un club immenso. L'ho indossata con il Milan a San Siro quest'anno, ero emozionato, uno dei miei ricordi più belli legati alla Juventus. L'ho avuta 4/5 volte, sono orgoglioso di questa cosa".E ancora: "Io sono arrivato a 24 anni, ora ne ho quasi 29, ti fa crescere. Dopo un po' di anni il mister ha scelto di farmi vice capitano, è un messaggio importante e vuol dire che tutti si fidano e mi apprezzano. Perciò cerco di dare il massimo, sono orgoglioso. 200 presenze sono tante, è un bel traguardo. Ho sempre cercato di dare il massimo e continuerò a farlo".